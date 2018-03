Xiaomi представил шикарный ответ iPhone и Samsung за меньшие деньги. 27 марта китайский производитель смартфонов представил новую модель гаджета – Mi MIX 2S, предназначенного для аудитории новинок премиум-класса, то есть – Apple и Samsung.

Продавать новый Xiaomi Mi MIX 2S начнут в КНР 3 апреля. Заявленная стоимость модели 3299 юаней или $527. Для сравнения, стартовый ценник на iPhone X от $999, на корейский флагман от Samsung S9 Plus — от $700.

Китайские разработчики Xiaomi MIX 2S оборудовали смартфон двумя камерами, по качеству не уступающими камерам у S9 и iPhone X. Заявленный размер дисплея — 5,9 дюйма — чуть больше, но не значительно, чем у американского и корейского конкурентов (у обоих — 5,8 дюйма).

Успех продаж нового смартфона Mi MIX 2S, безусловно, важен для руководства компании Xiaomi. Китайский производитель гаджетов считается самой быстроразвивающейся в своей отрасли компанией. В России, например, по объемам поставок своей продукции стали вторыми после Samsung.

Just check out all the amazing new features. Would you #MiMIX2S to be your next phone? pic.twitter.com/9HYkPbSYPp

— Mi (@xiaomi) 27 марта 2018 г.