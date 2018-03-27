«Я пошел на голос»: подросток рассказал, как спасал детей из пылающего ТЦ в Кемерово

Настоящим «ангелом-хранителем» оказался для троих детей, находившихся в горящем ТЦ «Зимняя вишня», семнадцатилетний воспитанник кадетского корпуса МЧС. Рискуя собственной жизнью, он буквально «вынес» их из полыхающего здания.

Позже он рассказал, как все происходило:

«Я услышал детские крики. Я пошёл на голос и увидел, что в одном из магазинов — или что это было, я в дыму не разглядел — трое малышей забились в угол и плачут».

По его словам, в кромешной темноте он просто вытянул вперед руку, и на ощупь, схватил за шиворот троих. После чего быстро потащил их к выходу.

К счастью, все обошлось. Спасенные, 11-летний мальчик и две девочки, благополучно были переданы кадетом в руки родителям. И уже спустя полчаса, подросток тоже обнимал своих папу и маму, приехавших к месту трагедии.

Позже он с горечью вспомнил, что его одежду уберечь не удалось:

«Кадетский бушлат со всеми документами - так осталась в гардеробе кинозала на четвертом этаже».

Напомним, страшная трагедия, унесшая во время пожара жизни свыше 60 человек, произошла накануне в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Возгорание началось с верхних этажей, где находилась развлекательная зона (кинотеатры, детские аттракционы). Большинство погибших оказались ДЕТИ.