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» » Западные СМИ сообщили неожиданные подробности о личной жизни Анджелины Джоли

Западные СМИ сообщили неожиданные подробности о личной жизни Анджелины Джоли


Добавлено: 27 мар 2018 в 21:42, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года, но только сейчас (спустя 18 месяцев) 42-летняя голливудская актриса впустила в свою жизнь нового мужчину. Как сообщают западные СМИ, этот загадочный претендент на сердце Джоли «довольно привлекательный и в возрасте».

“Она встречается с агентом по недвижимости. Он не относится к числу знаменитостей или представителей высшего общества”, - пишут таблоиды.

Также инсайдер добавляет, что серьезными их отношения пока назвать сложно: им просто нравится проводить время вместе.
Кстати говоря, за личной жизни Питта поклонники также тщательно следят. Так, несколько дней назад в сети распространился слух о том, что актер возобновил отношения со своей экс-супругой — Дженнифер Энистон. Поговаривают, что бывшие возлюбленные даже ходили на свидание. Впрочем, официальных заявлений пока не было.

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Анджелина Джоли 19 апреля, последние новости сегодня: актриса рассталась с Брэдом Питтом
Добавлено: 27 мар 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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