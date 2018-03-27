Западные СМИ сообщили неожиданные подробности о личной жизни Анджелины Джоли

Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года, но только сейчас (спустя 18 месяцев) 42-летняя голливудская актриса впустила в свою жизнь нового мужчину. Как сообщают западные СМИ, этот загадочный претендент на сердце Джоли «довольно привлекательный и в возрасте».“Она встречается с агентом по недвижимости. Он не относится к числу знаменитостей или представителей высшего общества”, - пишут таблоиды.Также инсайдер добавляет, что серьезными их отношения пока назвать сложно: им просто нравится проводить время вместе.Кстати говоря, за личной жизни Питта поклонники также тщательно следят. Так, несколько дней назад в сети распространился слух о том, что актер возобновил отношения со своей экс-супругой — Дженнифер Энистон. Поговаривают, что бывшие возлюбленные даже ходили на свидание. Впрочем, официальных заявлений пока не было.