Западные СМИ сообщили неожиданные подробности о личной жизни Анджелины Джоли

“Она встречается с агентом по недвижимости. Он не относится к числу знаменитостей или представителей высшего общества”, - пишут таблоиды.
Также инсайдер добавляет, что серьезными их отношения пока назвать сложно: им просто нравится проводить время вместе.
Кстати говоря, за личной жизни Питта поклонники также тщательно следят. Так, несколько дней назад в сети распространился слух о том, что актер возобновил отношения со своей экс-супругой — Дженнифер Энистон. Поговаривают, что бывшие возлюбленные даже ходили на свидание. Впрочем, официальных заявлений пока не было.