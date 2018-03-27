Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово

Трагедия в Кемерово всколыхнула всю Россию. Во всех городах жители, не умолкая обсуждают детали произошедшего. Одной из причин большого количества жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», стали закрытые аварийные ходы. В связи с этим в соцсетях запущен хештег #заперто.

Инициаторы акции предлагают гражданам России проверить в зданиях своей работы, учёбы, общественных местах состояние аварийных ходов. В случае если аварийный ход перекрыт или заблокирован советуют сделать фото и выложить его на своей странице в соцсети или в городских пабликах с хештегом #заперто.

Это будет означать, что в этом месте находится небезопасно.

Участники движения уверены, таким образом можно не только обезопасить себя, но и спасти кому-то жизнь.

К активному участию в акциях присоединились популярные интернет-паблики «Ростов Главный» и «Типичный Екатеринбург».