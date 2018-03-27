Житель Кемерово, потерявший в пожаре всю семью, утверждает, что в ТЦ погибло несколько сотен человек (ВИДЕО)

В сети появилось интервью жителя города Кемерово, у которого, по его словам, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибла вся семья: трое детей (2, 5 и 7 лет), жена и сестра. Мужчина представился как Игорь Ворстников и рассказал о некоторых деталях трагедии, а также о том, какова ситуация с опознанием тел.Он утверждает, что его родные в момент пожара находились в одном из кинозалов и не смогли выбраться из помещения, поскольку входные двери были закрыты на ключ. Из трех залов два оказались по непонятной причине заперты.По мнению мужчины, число погибших на самом деле гораздо больше, чем 64 человека, поскольку родственников жертв собирали в нескольких помещениях. Он утверждает, что останки погибших свозили в морг на протяжении всей ночи, а их родным до последнего не сообщали об этом.При опознании тел людям предлагают подписать акт о неразглашении информации. В случае отказа правоохранительные органы оказывают давление на родных, не давая им возможности узнать детали произошедшего.“Пользователи соцсетей, распространяющие слухи о сотнях погибших в "Зимней вишне", должны нести ответственность за свои действия”, - заявил на митинге в Кемерово первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов."Те, кто распространяет эти записи должны ответить за клевету по полной программе", – приводит слова Чернова "Интерфакс".