Жители ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о погибших в Кемерово (+ВИДЕО, ФОТО)

Жители Донецкой народной республики несут цветы и мягкие игрушки к стеле «Россия» в центре Донецка в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Цветы и игрушки к стеле начали нести еще вчера. Некоторые приходят вместе с детьми. Возле стеллы «Россия» горят свечи и висят плакаты «Кемерово, Донбасс с тобой».

«Это и наша боль, мы на себе прочувствовали за эти четыре года, что такое терять близких, детей», — говорит жительница Донецка.

Еще одна жительница Донецка, которая принесла цветы, сказала о трагедии «это огромная боль, большая утрата», добавив, что «мы скорбим вместе с жителями Кемерово».