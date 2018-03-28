33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

Показать меню
Актуально
Савченко на Украине морят холодом (ВИДЕО) - 12:28 Савченко на Украине морят холодом (ВИДЕО) Алексей Киселев объявил о помолвке с Марусей Фоминой: фото кольца и подробности - 12:30 Алексей Киселев объявил о помолвке с Марусей Фоминой: фото кольца и подробности Театральные постановки вышли на открытые пространства Москвы благодаря «Золотой - 12:42 Театральные постановки вышли на открытые пространства Москвы благодаря «Золотой Маске» в городе» Командующий войсками ЮВО вручил четырнадцати военнослужащим денежные субсидии - 12:56 Командующий войсками ЮВО вручил четырнадцати военнослужащим денежные субсидии на приобретение жилья на 100 млн руб. Трагедия в Кемерове. Главное - 13:14 Трагедия в Кемерове. Главное Умер Сергей Мавроди - 13:30 Умер Сергей Мавроди У баскетболиста остановилось сердце во время матча (ВИДЕО) - 13:35 У баскетболиста остановилось сердце во время матча (ВИДЕО) Порошенко: по колорадской ленте или триколору на фронте сразу видно недруга - 14:02 Порошенко: по колорадской ленте или триколору на фронте сразу видно недруга BLOCKSIMS: связь нового поколения - 14:07 BLOCKSIMS: связь нового поколения Забавного котика, копирующего хозяйку, сняли на видео - 14:07 Забавного котика, копирующего хозяйку, сняли на видео Системы видеонаблюдения и информационной безопасности стадиона "Фишт" готовы к - 14:14 Системы видеонаблюдения и информационной безопасности стадиона Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС - 14:15 Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС МИДы четырех стран ЕС вызвали послов РФ - 14:16 МИДы четырех стран ЕС вызвали послов РФ В Польше спецслужбы арестовали «российского шпиона» - 14:16 В Польше спецслужбы арестовали «российского шпиона» Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России - 14:16 Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России «МК» сообщил о смерти Сергея Мавроди - 14:17 «МК» сообщил о смерти Сергея Мавроди Кремль отказался называть виновников трагедии в Кемерово - 14:17 Кремль отказался называть виновников трагедии в Кемерово
» » 33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома


Добавлено: 28 мар 2018 в 11:00, Категория: Шоу-бизнес
33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

Со Мин Ву

Как сообщили западные СМИ, в возрасте 33 лет скончался лидер популярной в Южной Корее группы 100% Со Мин Ву. Певца нашли мертвым в его доме в Сеуле в воскресенье, 25 марта. Официальную причину смерти пока не называют, но наиболее вероятной медики считают остановку сердца.

Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут в тихой обстановке в кругу родных и близких,

— заявили представители певца.

Убитые горем поклонники певца в своих соцсетях отдали дань уважения музыканту и почтили его память трогательными и печальными сообщениями.

Со Мин Ву — мой наставник по жизни. Он бросил все ради группы. Слов не хватит, чтобы сказать, как он велик, прекрасен, заботлив и талантлив. Со Мин Ву — мой король. Люблю тебя,

— написала его поклонница в Twitter.

Группа "100%" была образована в 2012 году. Через два года Со Мин Ву временно покинул коллектив, чтобы отправиться на обязательную военную службу. Помимо музыки он также занимался актерской деятельностью.

Несмотря на то что певец скончался в результате естественных причин, почему остановка сердца произошла у столь молодого парня, неизвестно. Однако, учитывая то, что звезды кей-попа жестко контролируются проюсерами (им приходится сидеть на строгих диетах, отказываться от романтических отношений и возможности общаться по мобильному телефону), в результате чего постоянно испытывают стресс и впадают в депрессию, удивляться столь ранней кончине Со Мин Ву не приходится.

Напомним, что в декабре корейские СМИ сообщили о смерти солиста k-pop-группы SHINee Кима Джона Хена. Музыкант, которому было 27 лет, покончил с собой — артист впал в глубокую депрессию, справится с которой так и не смог.


Материалы по теме:

В Сеуле скончался вокалист группы SHINee Ким Чон Хен
Корейский певец Ким Джон Хен из суперпопулярной группы k-pop скончался при невыясненных обстоятельствах
Певец Джордж Майкл найден мертвым у себя дома. Готовится вскрытие
Рок-музыкант популярной группы умер на сцене во время концерта
Добавлено: 28 мар 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Стенды позора, штрафы и увольнения: в ОРДО ввели новые наказания для боевиков

Стенды позора, штрафы и увольнения: в ОРДО ввели новые наказания для боевиков

Вице-премьер Крыма ушел в отставку

Вице-премьер Крыма ушел в отставку

Нейрофизиологи не смогли объяснить, почему пожилые люди мало спят

Нейрофизиологи не смогли объяснить, почему пожилые люди мало спят

В Ставропольском крае артиллеристы ЮВО приступили к освоению комплекса разведки «Зоопарк»

В Ставропольском крае артиллеристы ЮВО приступили к освоению комплекса разведки «Зоопарк»

Новости России
еще новости
Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Российские дипломаты покидают Украину

Российские дипломаты покидают Украину

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер

Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер

Скончался участник популярной корейской группы 100% Со Мин Ву

Скончался участник популярной корейской группы 100% Со Мин Ву

33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне

Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне

Новости политики
еще новости
Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»

Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»

Джеймс Мэттис озвучил

Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля

Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»

Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»

Нафтогаз

Нафтогаз" прокомментировал решение ФРГ по "Северному потоку-2"

Новости экономики
еще новости
5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Новости общества
еще новости
В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»

В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»

«Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара

«Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара

В России 30 регионов пострадают от урагана

В России 30 регионов пострадают от урагана

Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Происшествия
еще новости
В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Новости Украины
еще новости
«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине

ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине

«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

Мировые новости
еще новости
Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Россию сравнили с контактным зоопарком

Россию сравнили с контактным зоопарком

NASA возобновит изучение льдов 

NASA возобновит изучение льдов 




Лента новостей
Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион» - 10:49 Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»Обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника ФК "Спартак" Джикии - 10:42 Обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника ФК Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля - 10:30 Джеймс Мэттис озвучил ГПУ: Обнаруженная под Житомиром техника – не военная - 10:23 ГПУ: Обнаруженная под Житомиром техника – не военнаяОпубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200 - 10:21 Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200Мемория. Максим Горький - 10:17 Мемория. Максим ГорькийГосдеп посоветовал России сознаться в отравлении Скрипаля - 10:16 Госдеп посоветовал России сознаться в отравлении СкрипаляЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санацию - 10:16 ЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санациюВ Кемерово начались акции памяти погибших при пожаре в ТЦ - 10:16 В Кемерово начались акции памяти погибших при пожаре в ТЦКим Чен Ын заявил о готовности к ядерному разоружению - 10:16 Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерному разоружениюЛюксембург отозвал посла из Москвы для консультаций - 10:15 Люксембург отозвал посла из Москвы для консультацийРоссийские дипломаты покидают Украину - 10:03 Российские дипломаты покидают УкраинуВ России 30 регионов пострадают от урагана - 09:59 В России 30 регионов пострадают от ураганаПропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС - 09:51 Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС
Последние новости
В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас» - 12:16 В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас» СРОЧНО: Уголовное дело на украинского пранкера, сообщившего о «сотнях жертв» в Кемерово, заведено в - 12:02 СРОЧНО: Уголовное дело на украинского пранкера, сообщившего о «сотнях жертв» в Кемерово, заведено в РФ «Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара - 11:58 «Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер - 11:51 Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер «Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ - 11:44 «Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку - 11:42 Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку Россия открыто применила оружие массового уничтожения - 11:37 Россия открыто применила оружие массового уничтожения Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом - 11:36 Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом Скончался участник популярной корейской группы 100% Со Мин Ву - 11:23 Скончался участник популярной корейской группы 100% Со Мин Ву ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине - 11:17 ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине Космическая наглость: США объявили Луну своей территорией - 11:10 Космическая наглость: США объявили Луну своей территорией 33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома - 11:00 33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне - 10:58 Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"