Сразу скажу насчет моих волос, все утверждают, что я сделала это, чтобы походить на свою сестру, вытеснить ее с проекта и стать новым брендом телепроекта — это не правда, если бы я хотела быть Олиной копией, я бы вела себя, как она. Все прекрасно видят, что поведение у нас разное. Насчет же Олиной реакции… Она сразу объявила мне о том, что я ей завидую, ведь ее страна знает как Рапунцель, а я пытаюсь греться под ее лучами славы. Я просто не обращаю на нее внимания. Глядя на нее, я понимаю, что она просто ревнует. На проект я хотела прийти раньше, но Ольга была против моего нахождения под камерами, потому что она хотела быть единственной звездой в нашей семье. Сейчас она злиться и психует, потому что я тут и у меня все хорошо. Ольга такой человек — она не может порадоваться даже за близкого.
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Новости » Шоу-бизнес » Алена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидует
Алена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидует
Добавлено: 28 мар 2018 в 07:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 мар 2018 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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