Анна Топчиева: ханг – уникальный музыкальный инструмент

Самый известный ханг-исполнитель России

Авторский курс игры на ханге

Философия обучения

Больше, чем просто инструмент

Что такое ханг? Немного историиХанг… этим красивым и загадочным словом называют самый юный музыкальный инструмент современности. Он имеет необычный облик и совершенно космическую, завораживающую природу звучания.Этот уникальный инструмент очень молод – он был создан всего 18 лет назад. Мастера из швейцарского города Берн много лет изучали свойства звука перкуссионных инструментов, экспериментировали и в итоге сотворили настоящее чудо. Ханг – так они назвали свое детище – внешне напоминает летающую тарелку: две соединенные стальные чаши куполообразной формы с резонирующим отверстием. Hang – это уникальная торговая марка его создателей, компании PANArt. И хотя «хангами» сегодня называют все инструменты этой музыкальной группы, правильнее обозначать изделия других мастеров словом «хэндпан».Ханг уже приобрел огромную популярность по всему миру, хотя в нашу страну инструмент пришел не сразу. Первый ханг-концерт состоялся в России лишь в 2008 году, но интерес к хэндпану растет с каждым годом. Появляются различные школы, обучающие игре на ханге, но информации о них немного.Анна Топчиева была первой российской исполнительницей, кто попал в топ лучших ханг-музыкантов мира. Автор и эксперт, она стоит у истоков хэндпан-искусства в мировом музыкальном сообществе и продолжает активно развивать это направление. Анна выступает на международных и российских фестивалях, участвует в различных форумах и проектах, сотрудничает с самыми известными театрами, этно- и йога-центрами, а также с самыми известными художниками и скульпторами современности.Композиторы и режиссеры тоже высоко ценят творчество Анны. К ней обращаются с просьбой написать музыку для их картин представители кинематографа из разных стран и даже Голливуда.Кстати, у Анны есть свой сайт, где можно послушать ее завораживающие треки, посмотреть фотографии, видео, записаться на авторские курсы игры на ханге и узнать новости. MarsiAnka – сценическое имя Анны – отражает ее творческую сущность: неземная исполнительница космической музыки. Ее музыка и инструмент стали неотъемлемой частью современного искусства. На концертах звучит исключительно авторская музыка. Каждое выступление уникально – для Анны важно экспериментировать с новым звучанием, сочетая ханг с разными инструментами.Анна не только мастер игры на хэндпане и эксперт с мировым именем. Она также делится этим искусством с теми, кто хочет присоединиться к космосу ханга. Преподаватель с высшим педагогическим образованием, она уже много лет обучает игре на хэндпане детей и взрослых.Ее метод преподавания уникален, он основан на особенном, авторском стиле игры и индивидуальном подходе к каждому ученику. Анна постоянно повышает свой уровень мастерства. Как результат – ее ученики не просто становятся музыкантами, но и выигрывают престижные конкурсы. Поклонники ханга специально едут к Анне из других стран, чтобы взять пару уроков игры у признанного мастера.Начинать обучение можно с 9 лет, а ограничений по предельному возрасту для желающих познакомиться с хангом нет.Философия обучения игре на хэндпане базируется на том, что для его освоения не требуется музыкального образования. Музыка ханга – это музыка вашей души. Познавая инструмент, вы учитесь прислушиваться к себе, открываете свою суть, свой собственный космос.Для того, чтобы из ханга полилась музыка, одной техники мало. Инструмент нужно понять, услышать, стать с ним одним целым: вы проникаете в ханг, ханг проникает в вас. И только тогда из него будет струиться мелодия.Прототипами хэндпана были очень древние инструменты: стальные барабаны, гонги, чаши. Они имеют удивительные гармонизирующие свойства, оказывают благотворное влияние на организм, снимают нервное напряжение. Ханг перенял эти целительные качества в полной мере.Мелодии ханга используются в медитациях и духовных практиках. Анна изучает влияние звуковых вибраций на биоэнергетику человека. Занятия с ней не похожи на обычный урок игры на музыкальном инструменте – это действо с элементами медитации, направленное на погружение в себя, единение с Вселенной.Анна побывала во многих мастерских мира, включая PANArt – легендарных создателей ханга. Сейчас она работает над созданием хэндпана под собственным брендом.К Анне обращаются люди со всего мира с просьбой о помощи в приобретении хэндпана. Для каждого человека она подбирает такой инструмент, который подойдет именно ему, и очень трепетно относится к выбору.Процесс изготовления ханга – это не просто механические действия. Если в инструмент не вложить душу, он не будет живым, не зазвучит волшебно. Поэтому Анна сотрудничает только с особенными мастерами – это светлые люди с золотыми руками. Они передают инструменту свою энергетику, свою духовную суть.Произнесите очень медленно: ханг... И вы услышите, как начинает литься глубокий таинственный звук... Он уводит от реальности, проникая в самые глубины сознания. Вот такая она, музыка ханга…Анна Топчиева, эксперт, музыкант, педагог, композитор, художественный руководитель. Основатель Handpan Club в Москве. Является эндорсером многих музыкальных брендов.Участница III Всероссийского Форума Живых городов в Москве, участница II и III Международного Дня Йоги в России, участница I Mеждународного фестиваля детских спектаклей, участница Движения «Живые Люди».