АО «Ямалкоммунэнерго»: награждая лучших

Не так давно АО «Ямалкоммунэнерго» традиционно стало спонсором на одном из региональных соревнований. Об этом и о многом другом, вы узнаете сегодня из нашей статьи.



АО «Ямалкоммунэнерго» – это динамично развивающееся акционерное общество. Благодаря ему каждый житель Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечен холодной и горячей водой, электричеством и отоплением. АО «Ямалкоммунэнерго» отличается добросовестным отношением к своим обязанностям: за 7 лет существования организации аварийность всех систем ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе стала намного ниже. Отзывы об АО «Ямалкоммунэнерго» подтверждают высокий уровень качества обслуживания как рядовых граждан, так и организаций, пользующихся услугами данного акционерного общества.



Не отстает АО «Ямалкоммунэнерго» и в социальной сфере. Помогая пенсионерам, сиротам, социально незащищенным гражданам, АО «Ямалкоммунэнерго» стало одним из синонимов поддержки, помощи и развития социального взаимодействия на всех уровнях. В очередной раз акционерное общество стало спонсором традиционных для Ямало-Ненецкого округа соревнований оленеводов. Мероприятие прошло 3 и 4 марта 2018 года. Данное мероприятие является одним из самых ярких и интересных в социально-культурной жизни и Надыма, и Ямало-Ненецкого автономного округа, объединяет множество людей и освещается в средствах массовой информации округа, вызывая с каждым годом все больший интерес, о чем в том числе свидетельствуют отклики в сети.

В честь проведения XXIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок Губернатора Ямала многодетной семье (6 детей) из небольшого северного поселка Кутопьюган АО «Ямалкоммунэнерго» подарили снегоход. Речь пойдет о снегоходе «Тайга Варяг 550», способном преодолевать большие расстояния на приличной скорости. Ярко-красный снегоход – это отличная «рабочая лошадка» для оленевода, а также верный друг любого оленевода для активного отдыха.



Таким образом, АО «Ямалкоммунэнерго» можно по праву назвать организацией, которая проявляет заботу не только о рабочих, но и о ветеранах своей отрасли. Статус спонсора, в данном случае, говорит о высокой степени ориентированности акционерного общества на контакт со своими конечными потребителями. АО «Ямалкоммунэнерго» показывает отличный пример, которому стоит последовать и другим регионам.