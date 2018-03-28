Арьев рассказал, каких российских дипломатов высылают

Из Украины высылают российских дипломатов на уровне первого и второго секретаря посольства. Об этом заявил народный депутат Владимир Арьев в эфире канала 112 Украина.

«Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом», — сказал Арьев.

По словам депутата, на Украину не оказывалось давления при принятии решения о высылке российских дипломатов.

«Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг», — добавил Арьев.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приветствовали высылку российских дипломатов из стран Запада.

Фото: Владимир Арьев / Facebook