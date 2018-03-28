Ассанжа лишили связи с внешним миром за поведение в соцсетях

Власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне укрывается основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, запретили ему принимать посетителей и пользоваться интернетом, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление дипмиссии.

Этот запрет обоснован «поведением Ассанжа в социальных сетях», которое, по мнению эквадорских властей, угрожает навредить их отношениям с Великобританией, Евросоюзом в целом и другими странами.

Речь, вероятно, идет о Twitter Ассанжа, где он недавно назвал «предсказуемыми» антироссийские действия британского премьера Терезы Мэй после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Ассанжу уже перекрывали доступ в интернет — это было в 2016 году, после публикации речей Хиллари Клинтон в корпорации Goldman Sachs.

Основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора с 2012 года. Когда ему предоставили это убежище, Ассанж обвинялся в изнасиловании, и дело против него вела прокуратура Швеции. Сам он утверждал, что обвинения сфабрикованы, а преследование ведется по политическим мотивам.

Впоследствии шведские прокуроры прекратили расследование за недостаточностью улик, но британская полиция предупредила, что все равно арестует Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора.