Автоматические насосные станции и их особенности

Впереди самое жаркое время для дачников. Чтобы летние дни прошли с максимальной пользой и оставили после себя яркие воспоминания, начните подготовку к летнему сезону уже сегодня.

Подготовка почвы под будущие культуры и посадка растений – это лишь временный этап, завершающийся уже в мае. А вот полив растениям требуется на протяжении всего периода созревания, поэтому данный процесс лучше автоматизировать. Автоматическая насосная станция поможет уменьшить степень физических нагрузок на приусадебном участке, а освободившиеся минуты можно потратить на что-то более интересное.

Автоматическая насосная станция предназначена для организации автономного водоснабжения. Использовать ее можно не только на даче, но и в коттедже, таунхаусе и доме. Несмотря на то, что внутреннее устройство агрегатов отличается, принцип их работы довольно прост. Насос откачивает воду из колодца или скважины, а после этого обеспечивает ее поступление в специальный накопитель.

Процесс добычи воды полностью автоматизирован, а вам не придется тратить время не только на полив, но и на сам насос, так как система все сделает самостоятельно. Уровень воды в накопителе контролируется с помощью «умного» датчика, который включает и выключает насос по мере необходимости. Автоматические насосные станции позволяют значительно снизить расходы на электроэнергию.

Стоимость автоматических насосных станций зависит от различных факторов. В первую очередь на цену влияют: мощность агрегата, параметры его работы, объем гидроаккумулятора, производительность и страна-изготовитель. Чем больше «опций» имеется в оборудовании, тем более высокую цену за него придется заплатить. Поэтому заранее определитесь с функциями, которые необходимы в вашем случае, и вы избежите ненужных переплат.

Срок эксплуатации автоматического насосного оборудования, конечно, внушает уважение, но нельзя забывать и о правилах эксплуатации. Некоторые производители оснастили свое оборудование дополнительными функциями, позволяющими сделать эксплуатацию максимально простотой. Например, в некоторых из них есть встроенный блок управления с защитой от «сухого хода». Эта система выключает станцию в том случае, если по каким-то причинам вода не поступает внутрь. Чтобы вода не вытекала из накопителя обратно в источник, станции оснащены обратным клапаном, который также защищает агрегат от холостого хода.