Автор «вброса» про сотни жертв кемеровской трагедии заочно арестован

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте украинского пранкера Никиты Кувикова, пользующегося псевдонимом «Евгений Вольнов», за возбуждение ненависти (ч.1 ст.282 УК РФ), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

В воскресенье, 25 марта, во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, пранкер звонил в городские морги и, представляясь спасателем, сообщал о скорой доставке сотен тел погибших. С его подачи в соцсетях и СМИ пошли слухи о том, что власти скрывают истинное число жертв трагедии.

СКР сообщал, что следующим после заочного ареста шагом станет объявление Кувикова в розыск. Сам украинец заявил, что не собирается скрываться от следствия, поскольку неподсуден российским законам, и изъявил готовность продолжать свои «розыгрыши» с целью добиться конфликта между кемеровчанами и властями.

Между тем помощь в поиске и привлечении видеоблогера к ответственности готов оказать чеченский лидер Рамзан Кадыров. «Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны», — заверил радиостанцию «Говорит Москва» министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Сам Кадыров написал в Telegram, что «попытки тиражировать ложь о количестве жертв кощунственны и бесчеловечны», особенно с учетом объявленного в РФ траура по жертвам кемеровской трагедии, и потребовал строго карать подобные деяния.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главой СКР Александром Бастрыкином и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой признал факт «вбросов» по поводу пожара в «Зимней вишне» — в том числе из-за границы — и призвал ни при каких обстоятельствах не допускать столкновений между людьми из-за таких провокаций.