Бейонсе и Джей-Зи стали почетными гостями на дне рождения Биг Шона

Джей-Зи, Биг Шон, Бейонсе

Свой 30-й день рождения американский рэпер Биг Шон решил отметить на полную катушку. Музыкант устроил пышную вечеринку, куда пригласил не только своих родных и близких, но и знаменитостей. Самыми почетными гостями на этом празднике стали Бейонсе и Джей-Зи, которые еще недавно колесили на мотоцикле по Ямайке и нежились на пляжах острова.

Фото из Instagram Биг Шона

Для вечеринки 36-летняя звезда выбрала в меру сдержанный, но в то же время праздничный образ. Бейонсе пришла на вечеринку в укороченных рваных джинсах, белом топе в красный горох и красных туфлях с меховой отделкой. Свой образ она дополнила маленькой сумочкой на цепочке в тон обуви, круглыми серьгами и солнечными очками (видимо, воспоминания о ярком солнце Ямайки еще очень свежи в памяти). Ее 48-летний супруг остался верен себе и любимому стилю casual. Черные джинсы, футболка, куртка-бомбер, кепка и белые кроссовки — таков был выбор музыканта.

Джей-Зи, Биг Шон и Бейонсе

Вечеринка, судя по Instagram именинника, удалась. О развлечениях для гостей виновник торжества позаботился от души. Караоке, зал игровых автоматов, различные игры, еда, напитки и праздничный торт — скучать не пришлось никому.

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