Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО

За прошлые сутки боевики осуществили 32 обстрела оборонительных укреплений ВСУ. Вследствие обстрелов ни один защитник Украины не был ранен и травмирован.

На Луганском направлении боевики провели 5 прицельных обстрелов. После 10:00 враг выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм по защитникам Новолуганского. Позже, противник трижды вел огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Луганского, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП. Также с пулеметы и стрелковое оружие враг применил по нашим военным вблизи Зайцево.

На Донецком направлении несколько дней подряд является эпицентром боевой активности боевиков. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 27 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные.

Оккупанты применяли по оборонительных позициях наших защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, вели огонь из вооружения БМП.

Враждебную активность зафиксировано в районе Авдеевки, Опытное, Павлополь, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовка, Каменки, Талаковки, Марьинки, Гнутово, Широкино, Песок, шахты Бутовка и Водяного. Также поблизости Новотроицкого и Старогнатовка зафиксировано ведения огня вражеского снайпера.

Фото: