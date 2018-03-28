Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову

Сводный брат Энрике Иглесиаса Мигель (у них общий отец, но разные матери), видимо, старается брать пример со своего знаменитого родственника. Совпадение ли, но 20-летний Иглесиас, как сообщают испанские СМИ, встречается с 19-летней Даниэль Оболевич, которая мало того, что русская (живет и учится она, правда, в США), так еще и занимается теннисом. Однако и это еще не все. Даниэль, как и возлюбленная Энрике Анна Курникова, блондинка с голубыми глазами. Сравнение со знаменитой теннисисткой, согласитесь, напрашивается само собой. Девушки действительно очень похожи.

Даниэль Оболевич

Даниэль, хоть и занимается теннисом и успешно выступает на национальных турнирах, всерьез о спортивной карьере не думает — девушка учится в Пенсильванском университете на факультете истории искусств. Со своим возлюбленным она, как сообщают инсайдеры, познакомилась в Майами (там у Оболевич есть апартаменты). Там они и сейчас проводят вместе почти каждые выходные. В Майами же живут и Анна Курникова с Энрике Иглесиасом, которые недавно стали родителями и вовсю наслаждаются совим новым статусом. Пока, правда, неизвестно, познакомил ли с семьей старшего брата свою возлюбленную Мигель.

Даниэль ОболевичМигель Иглесиас

Как говорят очевидцы, в отношениях Мигеля и Даниэль сейчас царит идиллия — очень влюбчивый сын Хулио Иглесиаса, как о нем писали в испанских газетах, кажется, нашел свою единственную любовь.