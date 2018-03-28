ЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санацию

Банк России выступил с предложением перераспределить расходы на санацию кредитных организаций, частично возложив их на бывших собственников, пишут «Ведомости».

Эта инициатива проработана специалистами ЦБ РФ и включена в поправки к закону «О банкротстве», которые министерство финансов подготовило ко второму чтению этого законопроекта в Государственной Думе.

В этом документе говорится, что таким образом Центробанк намеревается возместить себе упущенную выгоду от средств, затраченных на санацию. Рассчитывать ее планируется исходя из того, что эти средства регулятор мог бы разместить по ключевой ставке, а не выдавать бесплатно или на льготных основаниях.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев пояснил, что ущерб будет оцениваться «как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной». По его словам, с введением новых правил Банку России будет проще взыскивать через суд убытки, нанесенные «решениями и действиями лиц», которые контролировали кредитную организацию до начала санации.

Эксперты подсчитали, что если бы новые правила действовали сейчас, то в случае с санацией банка «Открытие» его собственники могли бы получить от ЦБ РФ претензию на 752 млрд рублей по капиталовложениям и около 11,7 млрд рублей по выданной ликвидности.