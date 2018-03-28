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Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля»


Добавлено: 28 мар 2018 в 16:42, Категория: Новости на сегодня
Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля»

Правительство Черногории сообщило о том, что в течение недели страну должен покинуть один сотрудник российской дипломатической миссии. Кроме того, официальная Подгорица аннулировала данное ранее согласие на работу в республике почетного консула РФ, передает РИА Новости.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович накануне заявил, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «лежит на российской стороне». При этом глава республиканского правительства не смог назвать британский город, в котором был отравлен бывший шпион, — Солсбери.

В знак солидарности с Британией, обвинившей Россию в отравлении Скрипаля с применением химического оружия, целый ряд стран Европы, США, Канада и Австралия выслали российских дипломатов. Москва в ответ пообещала применить зеркальные меры, указав на бездоказательность обвинений в свой адрес.

Сегодня стало известно, что своего посла из Москвы отозвал Люксембург. Ранее власти этой страны обещали, что не будут высылать российских дипломатов.


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Добавлено: 28 мар 2018 в 16:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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