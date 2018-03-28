Что нужно знать о штрафах и их последствиях по банковским кредитам

В жизни каждого человека возникают острые жизненные обстоятельства, решение которых требует немалых финансовых средств. Часто единственным выходом выступают банки. Кредит, выписанный у добросовестного заимодателя, может здорово выручить при переезде, капитальном ремонте, приобретении автомобиля и в ряде прочих мелких жизненных передряг. Но часто столь безобидное мероприятие может обернуться довольно неприятными сложностями. Чтобы обезопасить себя, нужно знать несколько несложных правил, следуя которым можно сохранить кредитную историю на образцовом уровне.

Будьте бдительны

Все чаще оформление кредита происходит при минимальных условиях, в один росчерк пера. Вся процедура порой занимает всего несколько часов. А заемщик, окрыленный идеей о долгожданной покупке, забывает уделить внимание мелочам и пропускает важный пункт в договоре, в котором прописаны штрафные санкции. Кредиторы щедры на всевозможные уловки, и подробное ознакомление в 90 процентах случаев может помочь избежать непредвиденных штрафов.

Избегайте просрочек

Условия выдачи займов порой так суровы, что пеня за каждый просроченный день превышает по размеру сам кредит. Поэтому в случае несвоевременного погашения кредита может набежать весьма внушительная сумма. Если же погашение долга было одобрено вовремя, это еще не повод радоваться. Дело в том, что в договорах некоторых банков существует пункт, согласно которому штраф накладывается за досрочную расплату.

Изучите тарифный план

Согласно статистике, семьдесят процентов платежеспособного населения нашей страны имеют кредитные карточки. И только треть от этого числа может быть спокойна за свою кредитную историю. Остальные же рискуют получить помимо беспроцентного льготного кредитования целый букет жестких штрафов. Чтобы знать, откуда ждать опасности, рекомендуется ознакомиться со своим тарифным планом, ведь самая незначительная ошибка, малейший отход от этого плана может отразиться жирной точкой в вашей кредитной истории.

Сотрудники любого банка при оформлении кредита уверяют своих клиентов в необходимости штрафов, объясняя это мерой предостережения против недобросовестных заемщиков. На деле каждое действие банков направлено исключительно на выгоду, поэтому будьте внимательны, ведь с самого момента оформления займа начинается ваша кредитная история. И любой неосторожный шаг может перечеркнуть ее навсегда.