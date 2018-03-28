Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»

На фоне принятого в конце прошлого года скандального антиконституционного закона о биометрической идентификации россиян, желающих иметь дело с банками и/или получать госуслуги, на фоне создания единой базы данных на всех граждан РФ (со сквозным посмертным личным номером в системе ЕСИА), охватывающей огромные массивы личной информации и насильно вгоняющей человека в «цифровой концлагерь», почти незаметным осталось еще одно важное заявление от слуг глобалистов во власти. Его сделал глава Минтруда Максим Топилин, на пару с коллегой из Минфина Антоном Силуановым предложивший весьма своеобразно решить вопрос с малоимущими гражданами и «социально неблагополучными» семьями.

Топилин поручил Пенсионному фонду России составить социальные портреты семей с низким доходом, чтобы помочь им «выбраться из этой ситуации», с помощью единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). «ЕГИССО позволяет сделать семейный портрет. Поэтому мы исходим из того, что это очень важно для каждой семьи. Мы будем работать с каждой семьей с тем, чтобы разобраться в причинах, если это есть, не дай Бог, с тем, чтобы они вышли на нормальный уровень доходов и на нормальную свою траекторию занятости», – заявил Топилин на заседании правления ПФР. В унисон и почти одновременно с коллегой выступил министр финансов Антон Силуанов, рассказав о новых бюджетных приоритетах и о том, как планируется сэкономить на распределении финансовой помощи населению. «Считаем, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в Послании (Президента России Федеральному собранию—РИА Катюша). Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи – всем по чуть-чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно (!) нуждающимся, с тем, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании», – отметил Силуанов.

У нас уже есть ЕСИА, готовится единая биометрическая система (ЕБС), но тяга цифролоббистов из Правительства к учету и контролю всего и вся поистине неуемна. Исполнительная власть малозаметно, в обход принятия конкретного законопроекта, опираясь на правительственное постановление от 14.02.2017 г. № 181 и ФЗ-388 от 29.12.2015 г. запустила с 1 января 2018 г. по всей стране единую государственную информационную систему соцобеспечения. Перечень размещаемой в ней персональной информации о льготниках поражает: помимо полных сведений обо всех мерах социального обеспечения, социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, туда также будут передаваться «сведения о выплатах и иных вознаграждениях, полученных лицом в связи с осуществлением трудовой деятельности» (т.е. все данные по зарплате гражданина), размер занимаемой им жилплощади, общая площадь и стоимость жилья. Но еще страшнее «закладки», содержащиеся в том же постановлении Правительства – они подозрительно напоминают пробелы в злополучном законе «О биометрической идентификации», подробно разбиравшемся «Катюшей». Пункт 31 документа гласит:

«Доступ к информационной системе предоставляется:

а) уполномоченным должностным лицам органов власти и организаций посредством инфраструктуры взаимодействия при соблюдении требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных…»

По всему выходит, что доступ к важнейшей информации о ежемесячном доходе, недвижимости и социальном статусе человека будет открыт в том числе частникам – неким «должностным лицам» из неких организаций. Каким мощным орудием могут стать наши персональные данные в руках мошенника/афериста/хакера/вымогателя – думается, разъяснять не нужно.

Вход в ЕГИССО вскоре будет возможен только после биометрического удостоверения личности гражданина. Так, п. 32 «Порядка предоставления доступа пользователей к информации, содержащейся в информационной системе» гласит, что идентификация пользователей системы «осуществляется с использованием ЕСИА». Следовательно, получить законную выплату, не числясь в электронных реестрах и не желая подписывать бумажки о передаче ПД третьим лицам (а заставлять делать это и поражать гражданина в правах не может никто – недавно мы рассказывали о соответствующем судебном прецеденте ), станет еще тяжелее.

Что касается адресной помощи, заявлений Топилина о «работе с каждой семьей», составлении «семейного портрета» и выведении семьи «на нормальный уровень доходов», все это очень напоминает отвергнутый Госдумой в 2014 году после активного противодействия родительской общественности проект закона «О социальном патронате». Согласно этому коварному документу, органы опеки получали право проверять жилищные условия семей, их материальное положение и брать малоимущих на карандаш. Попадая в кабалу к социальным службам, родители обязаны выполнять все их предписания, иначе – немедленное изъятие из семьи детей с угрозой лишения родительских прав. Именно такая практика существует, например, в Германии (смотри недавний материал РИА Катюша о семье Бергфельд, у которой фашисты из местного Югендамта изъяли 5 детей после того как родители пытались отказаться от смертельных для ребенка прививок ).

Нынешнее предложение министра Топилина—это тот же самый соц.патронат в цифровой оболочке. Семья мгновенно пробивается по базе ЕГИССО, ежемесячный доход родителей, получаемые ими пособия и льготы – все как на ладони. Для того, чтобы создать человеку проблемы, чиновнику будет достаточно выявить семьи с доходом менее 16 тыс. руб. (в разных регионах суммы могут различаться) на человека в семье и запустить процесс признания мамы и папы неблагополучными, а детей – безнадзорными или социальными сиротами с последующим изъятием. Учитывая тот факт что значительная часть населения России не имеет этих 16 тысяч на семью (либо имеет их официально-- многие россияне по-прежнему получают зарплату в конверте), рискнем предположить что на крючок к Топилину и К попадут большинство семей России.

Трагический пример реализации этой системы – смерть трехлетнего Ярослава в больнице Пермского края после отобрания у матери из-за… отсутствия собственного жилья. Аналогичная история произошла с трехмесячным Родионом Тонких из Новороссийска, который погиб вскоре после изъятия опекой. У него были и мама, и папа, да вот незадача – отец не имел постоянной работы, а работники соцслужбы требовали от него такую справку. После идей Топилина требования социальных служб и их подельников из НКО могут еще более ужесточиться – теперь они будут исходить из конкретных зарплат и сразу вмешиваться в жизнь небогатых семей.

Если развить мысль Топилина и его советчиков из заокеанских фондов – то можно пойти еще дальше и признавать неблагополучными всех, у кого, к примеру, дети имеют льготы на школьное питание. В то же время, финансовая помощь, как сообщал Силуанов, будет перераспределена между «реально нуждающимися», читай – сокращена. Отправляясь штурмовать вершины цифровой экономики, стремясь к технологическим прорывам, выстраивая «инновационные» системы для низшей касты типа ЕГИССО или ЕБС, либерал-глобалисты ставят все новые эксперименты над нами и за наш же счет. Они добрались до самых корней социального государства. Вместо того чтобы выполнять президентские майские указы-2012 по созданию 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, да хотя бы просто обеспечить нуждающихся россиян элементарной работой, наш социально-экономический блок Правительства давно действует по ницшевскому принципу «падающего – подтолкни!».

И совершенно понятна лексика Силуанова, для которого финпомощь гражданам – всего лишь потраченная «добавка» в нашем «содержании». Он искренне полагает, что государство в лице исполнительной власти содержит народ, а вовсе не народ – государство. После ювенальной инициативы Топилина по созданию «социального портрета семьи» и новых угроз родителям вместо реальной помощи малоимущим, по мнению «Катюши», карты полностью открыты.

Призываем Президента не затягивать и в ближайшее время отправить финэкономический блок в отставку, тем более, что Владимир Путин обещал изменения в кабмине после своей инаугурации. Пока мы еще не погрязли безвылазно в путах биометрии и прочих единых реестрах, всем неравнодушным гражданам необходимо писать заявления и телеграммы об отмене постановления Правительства № 181 от 14.02.2017 г. и ФЗ-388 от 29.12.2015 г. Бедность семьи не должна быть поводом для репрессий, а ЕГИССО с собранной в одном месте детальной информацией о материальном положении всех россиян-льготников, с высокой вероятностью попадания этих сведений к третьим лицам, необходимо уничтожить. Пока еще не поздно.

http://katyusha.org/view?id=9635