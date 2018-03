Цветы, игрушки и свечи: По всему миру люди идут к посольствам России из-за трагедии в Кемерово (ФОТО, ВИДЕО)

Уже два дня граждане многих стран несут цветы, детские игрушки, а также зажигают свечи у посольств и консульств Российской Федерации в память о жертвах пожара в Кемерово.

Жители Мадрида, Парижа, Лондона, Минска, Киева, Анкары, Тель-Авива, Астаны, Будапешта, Вены, Софии, Праги, Хельсинки, Еревана, Риги, Вильнюса, Таллина, Бишкека, Душанбе и многих других городов несут цветы и игрушки к зданиям российских дипломатических представительств.

К ограде посольств России возлагают цветы соотечественники, а также граждане Сербии, Украины, Беларуси, Испании, Франции, Чехии, Словакии, Словении, Австрии, Турции, Казахстана, Финляндии, Узбекистана, Израиля, Кыргызстана, Болгарии и других стран.

В Кишинёве большая делегация депутатов парламента, муниципальных советников и активистов партии социалистов Республики Молдова возложила цветы к посольству РФ в знак солидарности с российским народом в связи со страшным пожаром, унесшим человеческие жизни. Помимо цветов, люди несли также и мягкие игрушки, потому что среди пострадавших было много детей.

Депутаты Рижской думы во время заседания минутой молчания почтили память погибших в страшном пожаре детей, женщин и мужчин из Кемерово.

Многочисленные выражения соболезнований поступают на электронные адреса российских посольства, а также иностранцы пишут слова сожаления на страницах официальных аккаунтов диппредставительств в соцсетях.

«После сообщения о трагедии в торговом центре в Кемерове 25 марта 2018 г. многие (жители Хельсинки, – прим. РВ) принесли к посольству цветы, свечи и игрушки. Глубоко благодарим всех, кто выразил таким образом соболезнования», — заявило посольство РФ в Финляндии.

Лидеры и главы МИД многих стран выразили свои соболезнования Владимиру Путину и россиянам.

Украина, Киев

Франция, Париж

Испания, Мадрид

Финляндия, Хельсинки

Турция, Анкара

Молдова, Кишинёв

Кыргызстан, Бишкек

Белоруссия, Минск

Болгария, София

Словения, Любляна

Австрия, Вена

Армения, Ереван

Израиль, Тель-Авив

Чехия, Прага

Латвия, Рига

