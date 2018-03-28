Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику

Показать меню
Актуально
Как помочь пострадавшим в Кемерове - 16:00 Как помочь пострадавшим в Кемерове Росавтодор обновил правила ремонта дорог - 16:09 Росавтодор обновил правила ремонта дорог Песков опроверг запрет на новости про пожар в Кемерово 25 марта - 16:09 Песков опроверг запрет на новости про пожар в Кемерово 25 марта Возможной причиной пожара в «Зимней вишне» назвали слабую проводку - 16:09 Возможной причиной пожара в «Зимней вишне» назвали слабую проводку Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждую жертву пожара в Кемерово - 16:09 Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждую жертву пожара в Кемерово В Перу найдены свидетельства человеческих жертвоприношений - 16:10 В Перу найдены свидетельства человеческих жертвоприношений Украина на Азове задержала судно под флагом РФ - 16:10 Украина на Азове задержала судно под флагом РФ Тайная встреча? Перед отравлением Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах - 16:16 Тайная встреча? Перед отравлением Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах Творческая группа ЦДРА с успехом выступила с концертами в военном санатории в - 16:22 Творческая группа ЦДРА с успехом выступила с концертами в военном санатории в Крыму США, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов - 16:51 США, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов Гендиректор ЦСК ВВС: клуб закрыл долги по зарплате перед игроками за январь и - 17:02 Гендиректор ЦСК ВВС: клуб закрыл долги по зарплате перед игроками за январь и февраль Офшоры Путина в опасности: за дело взялись британские спецслужбы - 17:07 Офшоры Путина в опасности: за дело взялись британские спецслужбы Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом - 17:28 Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»  Президент ФК "Зенит" Фурсенко навестил в римской клинике игроков Кокорина и - 17:37 Президент ФК По стопам «Хромой лошади»: 9 лет спустя - повторение трагедии в «Зимней вишне» - 17:45 По стопам «Хромой лошади»: 9 лет спустя - повторение трагедии в «Зимней вишне» Советник Порошенко назвал недовольных властью врагами - 17:49 Советник Порошенко назвал недовольных властью врагами
» » Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику

Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику


Добавлено: 28 мар 2018 в 14:37, Категория: Политика
Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику

Новый министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что ислам — не часть Германии, вызвав критику со стороны канцлера Ангелы Меркель. Миграционный кризис 2015 года расколол Европу и едва не стоил Меркель карьеры. Мультикультурализм уже успели не раз похоронить: о провале этой политики говорила сама канцлер.

"Они не были похожи на беженцев"

Эмма переехала в Баварию из Восточного Казахстана. К порядкам на новой родине пришлось привыкать. Регламентировалось все: время сушки белья, упаковка мусора, место для игр детей — ни в коем случае не на аккуратных лужайках перед домами.

Эмму это устраивало, на выборах она всегда голосовала за Христианско-демократический союз — партию консервативную, правую, олицетворяющую немецкие ценности. Нынешний канцлер Ангела Меркель пришла к власти именно от этой партии. К немецким ценностям относится и готовность помочь тем, к кому судьба неблагосклонна, тем, кто лишился всего, — беженцам. Первые вопросы в связи с этим у Эммы возникли во время балканского кризиса, когда в Германию прибыли беженцы из бывшей Югославии.

"Мы сами тогда только что приехали, поселились в Wohnheim (общежитие. — Прим. ред.). Все там было — мебель, холодильник, все нам дала Германия. Два этажа отвели беженцам из Югославии — они были мало похожи на тех, кого война сорвала с места. В отличие от наших мужчин, из бывшего СССР, они не работали, зато ночами вели беседы. Сядут на корточки вдоль тротуара и перекрикиваются с шестым этажом", — вспоминает Эмма. Впрочем, вскоре ее семья перебралась из общежития в свой дом, и там уже были европейские порядки: тишина и чистота.

Эмма не против того, что правительство помогает беженцам. Но не все приезжие, по ее мнению, нуждаются в защите и помощи. "Большинство — не беженцы, они прибыли в Германию за халявой в их понимании, чтобы сидеть на "социале". Они полностью зависят от государственной поддержки. А некоторые партии открыто помогают им обходить законы, чтобы пользоваться социальным обеспечением.

Теперь в моем районе нет того порядка: уборка производится так — шаляй-валяй, мусор везде разбросан, о тишине никто не думает. А "беженцы" в центре города сидят без дела днем целыми часами и, видимо, не стремятся устраиваться на работу. На улице, под мостом они не окажутся, немецкое государство даст им крышу над головой и деньги, которые они отошлют своим семьям", — говорит она. Эмма недоумевает: почему из тех налогов, что платит ее семья, федеральное правительство обеспечивает тех, кто не рвется работать на благо общества.

В 2010 году канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель признала крах мультикультурализма в стране. Но спустя пять лет действовала вразрез со своими словами.

Национальный долг Германии

В 2015 году из Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока в Европу хлынули сотни тысяч людей. Канцлер Германии, главного локомотива ЕС, провозгласила политику открытых границ, назвав прием беженцев "национальным долгом" и выразив уверенность, что миграция изменит ее страну.

Итоги этой политики неоднозначны. С одной стороны, кто-то восхищается идеализмом Меркель. С другой — часть стран ЕС наотрез отказалась следовать примеру Берлина и указаниям из Брюсселя. Ситуацию усугубили публикации о скандалах с беженцами. Отмечается рост преступности из-за приехавших.

В Кельне после встречи нового, 2016 года на уличные приставания в полицию пожаловались несколько сотен женщин. Позднее полиция выяснила, что подавляющее большинство хулиганов были не беженцами "новой волны", а выходцами из Северной Африки. Успокоило ли это граждан, недовольных "открытыми границами", трудно сказать.

ФРГ в итоге все-таки предоставила убежище сотням тысяч приехавших. В СМИ писали, что "в разгар миграционного кризиса в Германию прибыло непропорционально много молодых одиноких мужчин". Почему воюющие страны покинули молодые мужчины, а не женщины, старики и дети? Этот вопрос так и повис в воздухе.

Большинство немцев (в 2016-м — до 60 процентов, по данным опросов) было недовольно политикой федерального правительства.

Журналисты и политики в Германии и за ее пределами ожидали, что кризис беженцев будет стоить Меркель карьеры. Но она сохранила пост канцлера, хотя ее позиции заметно ослабели. После выборов в 2017-м переговоры о коалиции для формирования правительства продлились полгода.

"Наконец кто-то говорит правду!"

Сейчас курс Берлина может если и не измениться, то хотя бы скорректироваться. Заявив, что не считает ислам частью Германии, новый министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер позволил себе не согласиться с Меркель, высказывавшей прямо противоположное мнение.

Марат переехал в Штутгарт как этнический немец год назад из Омска. Став гражданином ФРГ, он честно пытался понять и принять порядки своей исторической родины. Слова Зеехофера он воспринял скептически: "Ассимилироваться и адаптироваться приезжие не очень пытаются. Чтобы народ не вышел на улицы, и делают такие высказывания. Дескать, наконец кто-то говорит правду! Значит, можно хоть немного успокоиться".

Ведущий научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Александр Кокеев отмечает, что Берлину удалось добиться определенных успехов в интеграции приезжих из Азии и Африки в немецкое общество. Согласно последним опросам, 60 процентов мусульман работают с полной занятностью, 20 процентов — с частичной. С другой стороны, 36 процентов детей мусульман бросают школу до ее окончания, но тут — особенность немецкой системы образования, когда после определенного класса дети распределяются в гимназии или реальные училища. На этом этапе многие и завершают учебу", — говорит он.

Кокеев напоминает, что в свое время Меркель выдвинула два критерия для интеграции в немецкое общество. "Они должны говорить по-немецки — это во-первых, а во-вторых, уважать закон. И тут тоже, что называется, не все однозначно. У 73 процентов детей мусульман, родившихся в Германии, родной язык — немецкий. А по второму пункту — все ли в обществе всегда исполняют законы?" — рассуждает эксперт.

"Этим словом давно на Западе не пользуются"

Вопрос культурных различий раскалывает общество не только в Германии — во всех странах Европейского союза. Хотя везде по-разному.

На завершившихся в Италии в марте парламентских выборах правые партии не смогли одержать убедительной победы, но значительно укрепили свое положение. В избирательной кампании правые широко использовали критику проводимой Брюсселем политики мультикультурализма.

Однако, как отмечает антрополог по образованию, уроженка Самары Юлия Окунь, живущая в Италии, в Европе и без критики справа отказались от мультикультурализма. "Мультикультурализм — слово из 1980-х, им давно никто не пользуется на Западе. Слово "мультикультурализм" означает, что могут мирно сосуществовать разные культуры, сохраняя собственную идентичность. Но это загоняет те самые "разные культуры" в гетто. На самом деле никаких закрытых культур нет", — считает она.

Юлия подчеркивает, что в ходе избирательной кампании слово "мультикультурализм" не употреблялось. "Говорили, что Европа оставила Италию наедине с проблемой беженцев. "Меньше беженцев, больше туристов", — такой лозунг был у одной правой дамы", — добавляет она.

По ее мнению, в России не всегда правильное представление об этнической и культурной политике в Европе. "Политика принимать у себя граждан самых разных стран, в разной степени пытаясь регулировать эти потоки, вообще типична для первого мира, где есть законы о политическом убежище, например. А раз есть законы, есть и процедуры, и адвокаты. Около 80 процентов заявлений на предоставление убежища отклоняются. <…> В России считают, что Европа гибнет под натиском орд из Африки, а в Европе говорят о "крепости Европа", которая старается к себе никого не пускать по возможности и депортировать в случае отказа в предоставлении убежища", — утверждает Юлия.

Один из лидеров ультраправого движения "КазаПаунд" (его также называют неофашистским) Альберто Палладино объясняет, что его соратники отвергают и противостоят такому мультикультурализму, который создает различные (культурные) гетто, а не единую культуру. "Основная ошибка такой стратегии в том, что разрушаются различные идентичности в угоду интеграции. Но если вы разрушите несущие конструкции идентичности индивида, вы лишите его истории, памяти, превратив всего лишь в потребителя", — говорит он.

Причем Палладино не считает, что "власти идут путем разрушения (традиционной) культуры": "Думаю, просто есть группы политиков, действующих так в своих экономических целях и для обретения большего влияния".

"Во Франции мы против этого"

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон выиграл выборы у крайне правой Марин Ле Пен, проводившей избирательную кампанию под лозунгами противостояния мультикультурализму.

Как отмечает директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен, официально во Франции политики мультикультурности нет: "Во Франции теоретически мы выступаем против этого. Ты либо француз, либо нефранцуз. Француз из заморского департамента — с острова Реюньон, или из другого, "внутреннего" департамента — без разницы. Другое дело, что де-факто есть проблема со вторым и третьим поколением, с молодыми людьми, гражданами Франции, по разным причинам не ощущающими себя французами. Но это не результат политики мультикультурализма, это просто провал политики". К слову, в 2011-м бывший тогда президентом Франции Николя Саркози вслед за Меркель признал, что мультикультурная модель Европы провалилась.

https://ria.ru/world/20180328/1517407080.html?referrer_block=index_daynews2_5


Материалы по теме:

Ангела Меркель избрана канцлером Германии
Меркель пообещала избежать повторения массового наплыва беженцев в Германию
Меркель снова будет баллотироваться на пост канцлера Германии
Глава ХСС назвал условия поддержки Меркель на выборах
Добавлено: 28 мар 2018 в 14:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
60 минут. По горячим следам (27.03.2018)

60 минут. По горячим следам (27.03.2018)

Кличко поручил проверить киевские ТРЦ из-за пожара в Кемерово

Кличко поручил проверить киевские ТРЦ из-за пожара в Кемерово

Расчеты БЛА и артиллеристы десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку по взаимодействию

Расчеты БЛА и артиллеристы десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку по взаимодействию

Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга

Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга

Новости России
еще новости
Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре

Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре

МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Российские дипломаты покидают Украину

Российские дипломаты покидают Украину

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Мэрайя Кэри отметила 48-й день рождения в Диснейленде с детьми и бойфрендом

Мэрайя Кэри отметила 48-й день рождения в Диснейленде с детьми и бойфрендом

Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову

Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову

Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко

Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко

Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ

Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ

Новости политики
еще новости
В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя

В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя

Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику

Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику

Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека

Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека

Российский военный попросил политического убежища в Украине

Российский военный попросил политического убежища в Украине

Новости экономики
еще новости
5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Новости общества
еще новости
Кемерово,

Кемерово, "Зимняя вишня": "Это был поджог" - гендиректор указала на подозреваемых

Подразделения РХБ защиты ЮВО укрыли военные объекты на площади 5 кв. км в рамках лагерного сбора

Подразделения РХБ защиты ЮВО укрыли военные объекты на площади 5 кв. км в рамках лагерного сбора

Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана

В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана

Происшествия
еще новости
В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Новости Украины
еще новости
В зоне АТО подстрелили известного наемника «ДНР»

В зоне АТО подстрелили известного наемника «ДНР»

Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО

Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО

Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе

Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе

«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

Мировые новости
еще новости
Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Россию сравнили с контактным зоопарком

Россию сравнили с контактным зоопарком

NASA возобновит изучение льдов 

NASA возобновит изучение льдов 




Лента новостей
АО «Ямалкоммунэнерго»: награждая лучших - 15:01 АО «Ямалкоммунэнерго»: награждая лучшихМэрайя Кэри отметила 48-й день рождения в Диснейленде с детьми и бойфрендом - 15:00 Мэрайя Кэри отметила 48-й день рождения в Диснейленде с детьми и бойфрендомУслуги грузчиков: дилетанты vs профессионалы. - 14:59 Услуги грузчиков: дилетанты vs профессионалы.В Китае резко ответили Западу на высылку российских дипломатов - 14:56 В Китае резко ответили Западу на высылку российских дипломатовМеждународная школа – это творчество и движение вперед - 14:53 Международная школа – это творчество и движение впередДырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критику - 14:37 Дырявая крепость Европы: Мультикультурализм жив, несмотря на критикуМИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей - 14:14 МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению СкрипалейТулеев: В Кемерово были попытки стравить людей - 14:09 Тулеев: В Кемерово были попытки стравить людейБоевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО - 14:07 Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТОСкончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников - 14:03 Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор КалашниковВ Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана - 14:00 В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества ТатарстанаБрат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову - 13:58 Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну КурниковуТатьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека - 13:56 Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человекаРоссийский военный попросил политического убежища в Украине - 13:42 Российский военный попросил политического убежища в Украине
Последние новости
Управляющая «Зимней вишни» арестована на два месяца - 15:52 Управляющая «Зимней вишни» арестована на два месяца Скончался Олег Анофриев - 15:52 Скончался Олег Анофриев Совладелец «Зимней вишни» пообещал вернуться из Австралии - 15:51 Совладелец «Зимней вишни» пообещал вернуться из Австралии Охранник «Зимней вишни» арестован до 25 мая - 15:51 Охранник «Зимней вишни» арестован до 25 мая МЧС начало проверять все ТЦ с кинотеатрами - 15:50 МЧС начало проверять все ТЦ с кинотеатрами В Амазонии обнаружены следы десятков поселений - 15:50 В Амазонии обнаружены следы десятков поселений Типы климатических камер - 15:44 Типы климатических камер В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя - 15:42 В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя В зоне АТО подстрелили известного наемника «ДНР» - 15:37 В зоне АТО подстрелили известного наемника «ДНР» Кемерово, "Зимняя вишня": "Это был поджог" - гендиректор указала на подозреваемых - 15:35 Кемерово, Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре - 15:30 Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль - 15:28 Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль Величкин: клубы Востока будут в финале, если в КХЛ введут перекрестный плей-офф - 15:09 Величкин: клубы Востока будут в финале, если в КХЛ введут перекрестный плей-офф
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"