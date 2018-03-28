Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис назвал "причину" отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его, как уверен начальник Пентагона, отравили в рамках попыток Российской Федерации подорвать единство коллективного Запада. Соответствующие слова Мэттиса распространило издание Business Insider."Русские делают ужасные вещи, которые, как они полагают, можно затем спокойно отрицать. Проделывая все это, они пытаются уничтожить прочное единство Запада", — заявил глава Пентагона, отметив, что именно так выглядит линия поведения, которой четко придерживается Москва.Когда представители прессы попросили Джеймса Мэттиса как-то конкретизировать свои обвинения в адрес России, он заявил нечто вроде: "Как вам, например, попытка убийства мужчины и его дочери?"Мэттис уверен, что именно по вине российской стороны все попытки сближения, которые осуществлялись со стороны США и РФ, были обречены на провал.Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери четвертого марта 2018-го. Британцы утверждают, что к отравлению причастна Россия, однако никаких реальных доказательств у них нет.