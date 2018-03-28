Еврокомиссар обвинил Украину в нарушении обещания

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с нарушением украинским руководством собственных обещаний.

Заявление сделано в связи с тем, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной декларации общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

«Украинская власть не выполнила своих обязательств», — заявил Хан.

«Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины», — добавил он.

Это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)», — добавил еврокомиссар.

Он напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти «без лишних препятствий и вмешательств», а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью «предотвращения коррупции государственными должностными лицами».

«Представители гражданского общества не являются государственными чиновниками», — добавил он.

«Дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией», — считает он.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

«Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации», — заявил Хан.

«За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами», — подытожил он.