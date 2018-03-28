Facebook даст пользователям возможность удалять данные о себе

Руководство компании Facebook заявило, что пользователи одноименной социальной сети получат возможность удалять информацию, которую эта сеть о них собирает. Это станет возможным за счет обновления интернет-сервиса, упрощающего управление личными данными, говорится в блоге компании.

Скачать всю переданную информацию можно было и раньше, а теперь пользователи фейсбука смогут выборочно ее удалять — например, данные об оставленных ими комментариях, реакции в виде лайков, истории поисковых запросов и т.п.

Кроме того, Facebook пообещал обновить правила социальной сети, более четко сформулировав принципы сбора и использования персональных данных (при этом менять сами принципы не планируется — речь идет лишь о повышении прозрачности работы с пользовательской информацией).

На эти меры социальная сеть решила пойти в связи со скандалом, произошедшим после утечки персональных данных пользователей, которыми завладела компания Cambridge Analytica и на их основе оказывала кандидату в президенты США Дональду Трампу помощь в ходе его предвыборной кампании.

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг принес пользователям свои извинения за то, что такая утечка в принципе смогла произойти, и назвал случившееся виной администрации социальной сети, пообещав принять меры для предотвращения подобных историй впредь.