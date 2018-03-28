Фигуристка Анастасия Губанова перешла в ЦСКА к тренеру Елене Буяновой

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова сообщила РИА Новости, что серебряный призер Финала Кубка России в женском одиночном катании Анастасия Губанова перешла к ней в группу.

"Губанова начала работу со мной", - сказала Буянова по телефону.

В Финале Кубка России, прошедшем в феврале, 15-летняя Губанова стала второй, уступив лишь ученице Этери Тутберидзе Алене Косторной. Ранее спортсменка тренировалась в Санкт-Петербурге у Ангелины Туренко.

Также в группе Буяновой в ЦСКА тренируются двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова и серебряный призер юниорского чемпионата мира 2018 года Артур Даниелян.