Футболист "Бока Хуниорс" Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес травмировал ногу, играя в футбол в тюрьме, и пропустит около трех недель, сообщает Clarin.

По данным источника, Тевес навещал в тюрьме своего брата, осужденного на 16 лет за нападение на инкассаторов. Во время визита игрок сборной Аргентины сыграл в футбол с заключенными. Как сообщается, во время игры "никто не жалел" Тевеса.

При этом издание La Nacion опровергает информацию о событиях, приведших к травме Тевеса. Также издание не подтверждает версии о том, что футболист мог получить травму, играя в гольф или из-за неловкого движения во время танца, которые также фигурируют в СМИ.

Тевес вернулся в "Бока Хуниорс" в январе. До этого он выступал за китайский "Шанхай Шэньхуа", где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон.