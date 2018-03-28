Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Италии в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Футболисты сборной Англии сыграли на своем поле вничью с командой Италии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 в России.

Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне на "Уэмбли", завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля на 26-й минуте мяч забил Джейми Варди, а итальянцы сравняли счет на 87-й минуте, когда Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

Сборная Англии выступит на ЧМ-2018 в группе G, где поборется за выход в 1/8 финала с командами Бельгии, Панамы и Туниса. Команда Италии не сумела отобраться на ЧМ, уступив в стыковых матчах сборной Швеции.

Результаты других матчей:

Нигерия - Сербия - 0:2,

Австралия - Колумбия - 0:0,

Марокко - Узбекистан - 2:0.