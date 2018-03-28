Голубков и Проньков победили на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Биатлонисты Иван Голубков и Александр Проньков стали победителями Всероссийских соревнований для паралимпийцев в Пересвете (Московская область) в седьмой соревновательный день, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Голубков в классе спортсменов, выступающих "сидя", на дистанции 15 км с тремя промахами показал время 40 минут 49,6 секунды. На втором месте Роман Петушков (43.55,3; 3 промаха), на третьем – Александр Давидович (44.54,1; 5 промахов).

Проньков завоевал золотую медаль среди спортсменов, выступающих стоя, с результатом 42 минуты 19,0 секунды и одним промахом. Серебро у Владислава Лекомцева (42.20,9; 2 промаха), бронза у Виталия Малышева (44.30,3; 2 промаха).

В следж-хоккее в среду состоялись три игры шестого круга. Сборная Москвы обыграла команду Удмуртии со счетом 1:0, "Югра" выиграла у подмосковного "Феникса" со счетом 3:0, а "Ястребы" из Оренбургской области разгромили "Башкирских Пиратов" – 8:0.