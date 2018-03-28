Госдеп посоветовал России сознаться в отравлении Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для улучшения отношений с Вашингтоном и его союзниками Москва должна взять на себя ответственность за отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА Новости.

«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — цитирует агентство слова Науэрт.

Представитель Госдепа признала, что не видела доказательств причастности России к отравлению Скрипаля, якобы собранных британскими следователями. Она напомнила, что внешнеполитическое ведомство не имеет отношения к этой работе, которая ведется спецслужбами.