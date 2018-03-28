ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине

Курсант российского погранучилища попросил статус беженца в Украине.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил: «На днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ.

В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину. На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ Удовиченко С. статуса беженца».