ГПУ: Обнаруженная под Житомиром техника – не военная

Найденная в Житомирской области техника не является военной. Об этом заявил прокурор Центрального региона Григорий Рябенко, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц – демилитаризованная, из которых 93 – автомобили и тягачи, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ», — сказал Рябенко.

По его словам, обнаруженную технику арестовали, у некоторых единиц были найдены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, назначены соответствующие экспертизы.

«На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов», — добавил прокурор.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине случайно нашли почти 200 единиц военной техники на продажу.

Фото: пресс-служба Нацполиции