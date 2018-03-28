Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг считает возможным и необходимым открытие четырех дополнительных КПВВ в Донбассе.

Во время пребывания в оккупированном Луганске отметил: «Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, например, в районе Попасной, Первомайска, Золотого, Счастья — все эти проекты мы считаем возможными и реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений, почему не открывают дополнительные пункты пропуска».

По его словам, СММ ОБСЕ не видит никаких технических препятствий для открытия новых КПВВ в указанных районах: «Я хотел бы повторить, потому что это очень важно, те пункты пропуска, где можно открыть дополнительные КПВВ, — это район Попасной и Первомайск: сегодня я проезжал в этом районе, чтобы добраться в Луганск, а в Золотом никаких технических препятствий, чтобы открыть дополнительный КПВВ. Мы используем этот коридор на регулярной основе, когда мы проезжаем на своих автомобилях. Так же и мост в Счастье, там действительно есть необходимость проведения работ по разминированию, но больше никаких технических преград для открытия этого КПВВ нет».