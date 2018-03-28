Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Истребители Тихоокеанского флота впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника в Арктике

Летчики Камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны (ПВО) по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в арктической зоне.

В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа.

Для локализации угрозы воздушного нападения с аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолёты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания.

При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

В арктическом районе истребители-перехватчики Тихоокеанского флота успешно обнаружили, классифицировали цели и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. Все самолеты «противника» были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет.

Кроме того впервые в ходе учений наведение перехватчиков МиГ-31 на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.