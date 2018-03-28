Из-за возгорания в ТРК на северо-востоке Москвы эвакуированы 270 человек

Больше 250 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного комплекса «Свиблово» в среду, 28 марта.

Эвакуация потребовалась из-за задымления, возникшего утром на третьем этаже бизнес-центра, расположенного в доме №26 по улице Снежной. Там загорелся вентилятор, в результате чего сработали системы оповещения о пожаре.

К счастью, обошлось без пострадавших, задымление было небольшим. Но, как сообщили очевидцы, к ТРК все-таки приезжали около 10 пожарных машин и две "скорых помощи".

По сообщению ГУ МЧС РФ по Москве, участия огнеборцев не потребовалось – с возгоранием на площади 0,5 кв. м справилась автоматическая система пожаротушения.

Сегодня, в день национального траура, в Кемерово похоронили первых жертв страшного пожара, случившегося 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». В нем погибли 64 человека, включая 41 ребенка.