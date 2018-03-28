«Калашникову» одобрили покупку разработчика «Бурана»

Концерн «Калашников» покупает 60% акций разработчика космических кораблей «Буран» НПО «Молния», которым владеет госкорпорация «Ростех», передает «Коммерсантъ». По его данным, сделку собираются закрыть до конца апреля, и по ее итогам «Ростех» окончательно выйдет из состава НПО.

«Калашников» интересуется автономными высотными скоростными ракетами-мишенями «Стриж» и «Армавир», которые дорабатывает «Молния», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Они утверждают, что сделку активно поддерживает правительство, опасаясь, что в случае банкротства и последующего закрытия НПО может быть утрачена документация «Молнии», которая до сих пор остается секретной.

По данным «Ъ», вице-премьер Дмитрий Рогозин в закрытом режиме поручил вести «восстановление и дальнейшее развитие работ по созданию аналога "Бурана" на новой технологической основе».