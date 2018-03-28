Кэти Перри чувствует себя любимой с Орландо Блумом

Новостные порталы гласят о воссоединении певицы Кэти Пери и актера Орландо Блума. Если раньше об этом говорили лишь в качестве сплетен, то сейчас появились официальные подтверждения в виде совместных фотографий, сделанных в Чехии. Теперь даже появились словесные подтверждения, правда, без называния имен. Кэти заявила, что чувствует себя любимой и не исключено что прекрасное чувство исходит именно от Орландо.



Певица отправилась с гастрольным туром Witness World Tour в Азию. Во время концерта в Токио Перри сообщила поклонникам, что теперь не одинока и ощущает себя любимой. Перед началом исполнения песни, Кэти произнесла: «Я чувствую себя очень любимой, и эта песня о любви такой, какой раньше вы не ощущали.»

В этот же день в Токио был замечен и возлюбленный Кэти — Орладно Блум.

Раннее пара отдыхала в Праге вместе со своей собакой Майти — новые снимки стали первым негласным подтверждением их воссоединения и пока эксклюзивно доступны лишь на Daily Mail. Известно, что путешествие в Чехию Кейт совершила в одиночестве, так как Орландо проживает там уже несколько месяцев. Он снимается в сериале Carnival Row вместе с Карой Делевинь.

Блум и Перри расстались в марте прошлого года, но как видимо, решили дать своим отношениям второй шанс. Как сообщается в СМИ, месяц назад пара отправилась на совместный отдых на Мальдивские острова, и вот теперь инсайдер газеты The Sun сообщил, что Кэти и Орландо снова вместе.

«Они воссоединились. И Кэти очень хочет, чтобы на этот раз у них все получилось. Она пыталась забыть его, но не смогла. Он для нее очень много значит. Но на этот раз они не афишируют свои отношения,» — говорит инсайдер.

В новом интервью американскому Glamour 33-летняя Кэти призналась, что сейчас в ее жизни поменялись приоритеты: она планирует стать матерью.

«Я хочу эмоционально вырасти. Я не хочу больше концентрироваться на своих детских травмах. Я хочу стать взрослым человеком. И готовлюсь к тому, чтобы в ближайшем будущем создать собственную семью. Но перед этим я должна вылечить свою душу, чтобы не нести в семью чувства, которые тормозят мое развитие,» — сказала Кэти.

Даже после расставания пары, звезды остались друзьями и даже продолжили ставить «сердечки» в социальных сетях на фотографиях друг друга.