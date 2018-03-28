КХЛ утвердила предельные размеры и состав потолка зарплат для клубов

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав заработных плат для клубов, входящих в лигу, сообщается в официальном аккаунте КХЛ в Twitter.

Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ - в сезоне-2017/18 составляет 900 миллионов рублей. Совет директоров, заседание которого прошло в среду в Москве, установил на сезон-2018/19 "мягкий" потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения. На сезон-2019/20 - 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 – "жесткий" потолок в размере 900 млн без исключения звезд.