Ким Чен Ын в гостях у товарища Си: подробности первого зарубежного визита главы КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта совершил неофициальный визит в Китай, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее о том, что Ким Чен Ын отправился в свой первый зарубежный визит в Китай, сообщило агентство «Блумберг».

По данным японского агентства Киодо, северокорейский лидер пересек границу двух стран на специальном поезде. Южнокорейская газета «Ханкёре симбун» сообщила, что 26 марта Ким Чен Ын в Пекине встретился с высокопоставленными деятелями Компартии Китая, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином.

«По приглашению генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын совершил официальный визит в Китай с воскресенья по среду», — говорится в сообщении Синьхуа.

В поездке Ким Чен Ына сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.

«Во время визита Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме народный собраний. Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги», — передает Синьхуа.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын в ходе визита назвал своей обязанностью лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

«Ким Чен Ын заявил, что Си Цзиньпин получил поддержку КПК и всего китайского народа, как ядро руководства, и был переизбран на должности председателя КНР и Центрального военного совета. Он заявил, что это была его обязанность приехать и поздравить Си Цзиньпин лично, что соответствует дружественной традиции между КНДР и КНР», — говорится в сообщении.

В разговоре с северокорейским лидером Си Цзиньпин заявил о том, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове.

Он добавил, что «Китай призывает все стороны поддержать улучшение межкорейских связей, предпринять конкретные действия для обеспечения проведения мирных переговоров, Китай продолжит играть свою конструктивную роль по этой проблеме и работать со всеми сторонами, включая КНДР, ради смягчения напряженности на Корейском полуострове».

Северокорейский лидер в свою очередь выразил готовность ко встрече с лидерами США и Южной Кореи.

Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.