Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерному разоружению

Председатель Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, встречаясь в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином, что Пхеньян проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут ему для этого подходящие условия.

«Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — цитирует Ким Чен Ына китайское информагентство «Синьхуа».

Лидер КНДР напомнил, что его предшественники Ким Ир Сен и Ким Чен Ир также настаивали на денуклеаризации.