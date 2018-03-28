Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне

Первая коллекция Uniqlo, созданная совместно с брендом tomas maier, будет доступна в

избранных магазинах Uniqlo в июне. Лето обещает быть ярким — коллекция создавалась под вдохновением от залитой солнцем Флориды. Отсюда яркие оттенки желтого и оранжевого.

Многие вещи украшены принтами с изображением символа бренда — пальмы. В женскую коллекцию вошли платья, рубашки свободного кроя, джемперы с воротником поло, а также практичные купальники. Мужская линейка в темно-синем, хаки и черном цветах включает в

себя брюки и куртки свободного кроя, футболки и рубашки-поло.

Все вещи сшиты из высококачественной хлопчатобумажной ткани, хлопка Supima и 100% кашемира.