Кремль оказался комментировать действия кемеровских властей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявления и действия властей Кемерово по итогам пожара в ТЦ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента, когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно», — отметил Песков.

«Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу», — добавил он.

На все уточняющие вопросы, касающиеся отказа главы Кемеровской области Амана Тулеева приехать к месту трагедии, а также заявлений вице-губернатора о желании митингующих в Кемерово попиариться, Песков ответил: «Да, я не буду это делать».

По поводу слухов о большем количестве жертв пресс-секретарь высказался следующим образом: «В городе горе, вчера там был президент, мы были вместе с ним, в городе концентрированное горе чувствуется. Естественно, в этой обстановке очень быстро распространяются слухи, и совершенно оправдано люди задают вопросы. Поэтому, собственно, инициативная группа отправилась, у них были вопросы, насколько соответствуют действительности цифры по телам, которые поступили в морги. Они поехали сами проверять, эта работа как раз нацелена на то, чтобы развеять слухи о том, что, возможно, данные о жертвах значительно превышают ранее озвученные».