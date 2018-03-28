Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лайнсмен матча регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтоном" и "Коламбусом" Стив Бартон покинул лед на носилках после столкновения с игроком "Ойлерз" Коннором Макдэвидом.

"Коламбус" во вторник одержал волевую победу над "Эдмонтоном" со счетом 7:3. В первом периоде Макдэвид в борьбе с защитником "Коламбуса" Заком Веренски сбил с ног линейного арбитра, который при падении ударился головой о лед. Видеозапись эпизода доступна на канале Sportsnet в YouTube.

Бартон не смог подняться на ноги и покинул лед на носилках. По сообщению Sportsnet, арбитр был доставлен в больницу.