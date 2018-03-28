Мальта объявила об отзыве посла в России

Причиной такого решения указывается консультация по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом в среду, 28 марта, сообщает мальтийское правительство.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Лондон уверяет, что препарат, которым отравили экс-полковника, ранее разрабатывался в СССР. Россия в свою очередь отрицает причастность к покушению на Скрипалей.

Тем не менее британский премьер Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны. Ее примеру последовали еще несколько стран.