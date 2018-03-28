Мальта заявила об отзыве посла из России

Правительство Мальты решило отозвать посла из Москвы для консультаций в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом во вторник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мальты Курт Фаруджия в соцсети Twitter.

«В контексте атаки в Солсбери правительство Мальты отзывает своего посла из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты полностью солидарно с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом для нашей общей безопасности», — написал он.