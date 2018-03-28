Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко

Я помирилась с Гриценко, он стал очень хорошо ко мне относится. Но ведет Рома себя как-то подозрительно, пытается зачем-то со мной флиртовать, обнимать и тд. Шоки естественно это все не нравится, он говорит, что любит меня и очень хочет быть со мной. С Ромой я дружу, а с Шоки я не уверенна, что хочу быть, потому что он ведет себя как неуверенный малолетка. Не знает, чего хочет и всеми своими действиями он отвернул меня от себя. Поэтому я буду ждать новых парней.