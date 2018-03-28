Я помирилась с Гриценко, он стал очень хорошо ко мне относится. Но ведет Рома себя как-то подозрительно, пытается зачем-то со мной флиртовать, обнимать и тд. Шоки естественно это все не нравится, он говорит, что любит меня и очень хочет быть со мной. С Ромой я дружу, а с Шоки я не уверенна, что хочу быть, потому что он ведет себя как неуверенный малолетка. Не знает, чего хочет и всеми своими действиями он отвернул меня от себя. Поэтому я буду ждать новых парней.
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Новости » Шоу-бизнес » Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко
Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко
Добавлено: 28 мар 2018 в 12:58, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 мар 2018 в 12:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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