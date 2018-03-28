МЧС призвало москвичей не выходить на улицу

МЧС предупредило жителей столичного региона о том, что с вечера среды, 28 марта, и до утра четверга, 29 марта, в Москве и Московской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — отметили в ведомстве.

Так, в МЧС порекомендовали жителям Москвы «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» и во время пребывания дома закрыть окна и форточки.