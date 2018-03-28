Мемория. Максим Горький

28 марта 1868 года родился писатель Максим Горький.

Личное дело

Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков, 1868—1936) родился в Нижнем Новгороде. Его отец из обойщиков выбился в управляющие большой пароходной конторы в Астрахани. Мать была из семьи, владевшей красильной мастерской в Нижнем. Отец умер, когда Алексею было три года, — заразился от него холерой, когда выхаживал. В 11 лет мальчик потерял мать — она скончалась от чахотки.

«Мать моя на мою жизнь никакого влияния не имела, — рассказывал писатель в "Автобиографии", — ибо, считая меня причиной смерти отца, не любила меня и, вскоре выйдя замуж второй раз, уже совершенно сдала меня на руки деда, который и начал мое воспитание с псалтири и часослова».

Дед вскоре разорился, и Алексей с детства был вынужден работать — он был посыльным в магазине, посудником на пароходе, помощником пекаря и иконописца. В повести «Детство» Горький с большим теплом вспоминал свою бабушку Акулину Ивановну, во многом заменившую ему мать.

В 16 лет (1884) Пешков уехал в Казань, мечтая поступить там в университет. Однако мечта не сбылась — у него не было даже аттестата о среднем образовании.

В Казани юноша общался со студентами, посещал кружки самообразования, сходки. Познакомился с марксистской литературой. Жил на заработки от работы грузчиком и пекарем. В декабре 1887 года пытался покончить с собой. Пуля, задевшая его легкое, послужила толчком к развитию туберкулеза.

С 1888 по 1892 год Горький прошел весь юг страны. «Шел из Нижнего до Царицына, Донской областью, Украиной, зашел в Бессарабию, оттуда вдоль южного берега Крыма на Кубань, в Черноморье», — вспоминал писатель.

Он батрачил, работал на рыбных и соляных промыслах, служил сторожем на железной дороге, трудился в ремонтных мастерских.

В 1892 году в тбилисской газете «Кавказ» был напечатан его первый рассказ «Макар Чудра». Тогда же и родился псевдоним Максим Горький, указывающий на нелегкую судьбу писателя.

Литературным наставником Горького стал Владимир Короленко. В 1894 году по его совету молодой литератор переехал в Самару, где устроился работать в газету. Под псевдонимом Иегудиил Хламида он выпускал ежедневный «маленький фельетон» в «Самарской газете». Там же вышло множество его рассказов, среди которых «Старуха Изергиль» и «Песня о Соколе».

К концу 1890-х годов Горький стал уже известным писателем, его очерки и рассказы печатали журналы «Русская мысль», «Новое слово» и «Северный вестник». Вышло также отдельное собрание рассказов в трех томах и роман «Фома Гордеев».

К началу 1900-х Горький состоял в марксистских рабочих кружках. На короткое время высылался за свои взгляды в Нижний Новгород и в Крым.

В это же время он впервые обратился к драматургии, плявились яркие пьесы писателя «Мещане» (1901) и «На дне» (1902).

С 1903 года писатель жил в Москве и Петербурге, возглавлял издательство «Знание», которое платило высокие гонорары и авансы за будущие произведения Ивану Бунину, Александру Серафимовичу, Степану Петрову (Скитальцу) и другим.

В 1906 году, опасаясь преследований за свою политическую деятельность, Горький уехал в эмиграцию. В том же году по поручению Ленина совершил турне по Европе и США, собирая средства большевикам на подготовку революции. После турне из-за туберкулеза снял виллу на итальянском острове Капри. В США было написано одно из главных произведений писателя — роман «Мать».

В 1909 году разошелся с большевиками: сторонники нескольких неформальных фракций в РСДРП создали на Капри при его поддержке «Первую высшую социал-демократическую пропагандистско-агитаторскую школу для рабочих». Большевики эту школу осудили, основав свою собственную партийную школу в Лонжюмо, под Парижем.

В 1913 году, когда была объявлена амнистия по случаю трехсотлетия дома Романовых, Горький вернулся на родину. С началом Первой мировой писал антивоенные статьи.

Октябрьскую революцию встретил с пессимизмом. В первые месяцы после большевистского переворота выступил с циклом статей, из которых позднее сформировал две книги — «Несвоевременные мысли» и «Революция и культура». В них писатель резко критиковал политику Ленина и его соратников.

«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути "социальной революции"», — возмущался Горький.

Однако после покушения на Ленина в августе 1918 года их отношения с Горьким наладились. В 1919 году в Петрограде по инициативе писателя был открыт «Дом искусств» (ДИСК), в котором работали и выступали Гумилев, Блок, Чуковский, Ходасевич, Мандельштам, Грин. При участии Горького было организовано издательство «Всемирная литература» для публикации мировой классики в хороших переводах.

В 1920 году Горький добился учреждения Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) — снабжения петроградских научных работников продовольственными пайками. При возможности Горький заступался перед Лениным за представителей старой интеллигенции и спас тем самым жизни нескольким писателям и ученым.

В 1921—1928 годах жил в эмиграции, куда отправился по настоятельному совету Ленина. Горький поселился в итальянском Сорренто, где написал цикл рассказов и роман «Дело Артамоновых».

В 1925 году начал работу над эпопеей «Жизнь Клима Самгина». Последнюю, четвертую часть романа писатель почти завершил в 1936 году.

Весной 1928 года Горький приехал в СССР и все лето путешествовал по стране, объехав Центральную Россию, Украину и Кавказ. Во время поездки писателю показывали достижения страны советов. Его восхитила организация труда и демонстрируемые достижения. Осенью Горький вновь уехал в Италию, а его впечатления о путешествии были изданы книгой «По Союзу Советов».

В 1929 году литератор вновь приехал в СССР и в июне посетил Соловецкий лагерь. О лагере он написал очерк «Соловки», в котором положительно отозвался о перевоспитании узников лагеря.

До 1933 года писатель жил на два дома, зиму и осень проводя в Сорренто, а весной приезжая в Москву. Окончательно вернулся в СССР в мае 1933 года, поселившись в особняке Рябушинского на Малой Никитской улице, где ныне находится его музей-квартира.

По инициативе писателя были созданы журналы «Наши достижения» и «Литературная учеба», издания «История фабрик и заводов», «История гражданской войны» и другие серии и сборники.

Также Горький был одним из инициаторов образования Союза советских писателей. Основал Литературный институт, ныне носящий его имя.

В мае 1936 Горький сильно простудился, и 18 июня скончался в Горках, где весной и леом жил на даче. Прах писателя был захоронен в Кремлевской стене.

Максим Горький. До 1917г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Классик русской, советской литературы, «великий пролетарский писатель», как его называли в СССР. Один из самых издаваемых советских литераторов. Автор романов «Мать», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина». Повестей «Детство», «В людях», «Мои университеты». Рассказов «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». Пьес «Мещане», «На дне», «Васса Железнова», «Егор Булычов и другие».

Благодаря своей яркой «босяцкой» прозе и биографии человека, сумевшего пробиться из низших слоев, Горький вошел в моду задолго до революции. С 1905 по 1917 год он состоял в РСДРП, при этом исповедуя «богостроительство» — интеграцию социалистического и христианского учений. Эти идеи ярко выражены в романе «Мать», где Горький использует библейские образы.

После прихода к власти большевиков, писатель резко критиковал их методы борьбы. Однако вскоре помирился с Лениным, а при Сталине окончательно вернулся в СССР, где его творчество было возведено в культ. В последнем издании Большой советской энциклопедии Горький был назван «основоположником литературы социалистического реализма, родоначальником советской литературы».

О чем надо знать

Вернувшись на родину в начале 1930-х, Горький стал одним из рупоров сталинской пропаганды.

«Ему хотелось быть там, где творится пролетарская революция. Сталин, расправившийся с его недругом Зиновьевым (имею в виду не казнь Зиновьева, а его предварительную опалу), дал Горькому возможность вернуться и занять то высокое положение арбитра по культурным вопросам, которого Горький не мог добиться даже при Ленине. Сама личность Сталина, конечно, ему в высшей степени импонировала», — писал о Горьком поэт, историк литературы Владислав Ходасевич («О смерти Горького», 1938).

Горький составил хвалебную книгу очерков «По Союзу Советов» (1929), был соредактором монографии «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства, 1931—1934 гг.», которую Александр Солженицын охарактеризовал как «первую книгу в русской литературе, воспевающую рабский труд». В очерке «Соловки» (1929) Горький восторгался советскими методами перевоспитания, не желая замечать демонстрируемые ему потемкинские деревни.

«Когда он приехал на Секирную гору в карцер, где творился самый ужас, где на "жердочках" сидели люди, то на время "жердочки" там убрали, на их место был поставлен стол, а на столе разложены газеты. И было предложено заключенным делать вид, что читают газеты, — вот как в карцере перевоспитываются! Заключенные же нарочно стали держать газеты наоборот, вверх ногами. Горький это увидел. Одному из них он повернул газету правильно и ушел. То есть он дал понять, что разобрался, в чем дело», — вспоминал о визите писателя Дмитрий Лихачев.

Прямая речь

Горький о просьбах к Ленину (очерк «В. И. Ленин»): «Я очень часто одолевал его просьбами разного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь "в состоянии запальчивости и раздражения", нередко слишком легко и "просто" относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил».

О Крупской (из письма к Ромену Роллану, 1924): «Дело в том, что жена Ленина, человек по природе неумный, страдающий базедовой болезнью и, значит, едва ли нормальный психически, составила индекс контрреволюционных книг и приказала изъять их из библиотек. Старуха считает такими книгами труды Платона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, Маха, Евангелие, Талмуд, Коран, книги Ипполита Тэна, В. Джемса, Гефдинга, Карлейля, Метерлинка, Ницше, О. Мирбо, Л. Толстого и еще несколько десятков таких же «контрреволюционных» сочинений.

Лично для меня, человека, который всем лучшим своим обязан книгам и который любит их едва ли не больше, чем людей, для меня — это хуже всего, что я испытал в жизни, и позорнее всего, испытанного когда-либо Россией. Несколько дней я прожил в состоянии человека, готового верить тем, кто утверждает, что мы возвращаемся к мрачнейшим годам средневековья. У меня возникло желание отказаться от русского подданства, заявив Москве, что я не могу быть гражданином страны, где законодательствуют сумасшедшие бабы».

О земледельцах (статья «О русском крестьянстве», Берлин, 1922): «Революция, совершенная ничтожной — количественно — группой интеллигенции, во главе нескольких тысяч воспитанных ею рабочих, эта революция стальным плугом взбороздила всю массу народа так глубоко, что крестьянство уже едва ли может возвратиться к старым, в прах и навсегда разбитым формам жизни; как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их заменит новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей.

На мой взгляд, это будет не очень "милый и симпатичный русский народ", но это будет — наконец — деловой народ, недоверчивый и равнодушный ко всему, что не имеет прямого отношения к его потребностям».

Из письма Лазаря Кагановича Сталину (14 августа 1934): «Дорогой т. Сталин. 1) Вчера мы, ознакомившись с докладом М. Горького к съезду писателей, пришли к заключению, что в таком виде доклад не подходит. Прежде всего — сама конструкция и расположение материала — 3/4, если не больше, занято общими историко-философскими рассуждениями, да и то неправильными. В качестве идеала выставляется первобытное общество, а капитализм на всех его стадиях изображается как реакционная сила, тормозившая развитие техники и культуры. Ясно, что такая позиция немарксистская. Советская литература почти не освещена, а ведь доклад-то называется «О советской литературе».

Ввиду серьезности наших изменений и опасности срыва доклада мы (я, Молотов, Ворошилов и т. Жданов) поехали к нему, и после довольно длительной беседы он согласился внести поправки и изменения. Настроение у него, видимо, неважное. Например: заговорил о детях, что вот-де воспитание плохое, неравенство, вроде как разделение на бедняков и богатых, у одних одежда плохая, у других хорошая, нужно бы ввести одну форму и выдавать всем одинаковую одежду. Дело, конечно, не в том, что он заговорил о трудностях в этом отношении, а в том, с каким привкусом это говорилось. Мне эти разговоры напомнили т. Крупскую. Мне кажется, что Каменев играет не последнюю роль в формировании этих настроений Горького…

Статья его, хотя и не напечатана, но гуляет по рукам и, по словам Крючкова, ее уже читали человек 400. Мы сегодня обменивались мнениями и думаем, что лучше, внеся некоторые поправки, напечатать ее, чем допустить ее чтение как нелегальщину».

7 фактов о Максиме Горьком

Горький слыл ловеласом. Однако единственной его официальной женой была Екатерина Пешкова. С писателем она познакомилась в 1895 году, когда работала корректором в «Самарской газете». У пары родился сын Максим (1897—1934), служивший во время Гражданской войны в ЧК, где занимался продовольственным снабжением столиц. Он умер от воспаления легких. Семья также воспитывала приемного сына — крестника Горького — Зиновия Пешкова, старшего брата большевика Якова Свердлова. Еще у Горького была дочь Екатерина, она скончалась от менингита в возрасте пяти лет. В 1903—1919 годах гражданской женой писателя была актриса МХТ, революционерка Мария Андреева. С 1920 по 1933 год Горький жил со своим секретарем Марией Закревской (Будберг). Он посвятил ей роман «Жизнь Клима Самгина». Закревская, предположительно, была двойным агентом ОГПУ и английской разведки.Слух о том, что Горького, а также его сына убили, был творчески переработан в ходе Третьего Московского процесса 1937 года. В преступлении обвинили бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоду, а также секретаря писателя Петра Крючкова и известных врачей — Льва Левина, Игнатия Казакова и Дмитрия Плетнева. Ягода признался на процессе, что убил Горького по личному указанию Троцкого. Якобы заговорщики сначала пытались поссорить Горького со Сталиным, а когда это не получилось, решили устранить литератора, опасаясь, что когда Сталин будет свергнут, популярный во всем мире Горький станет взывать к общественности. Максима Пешкова Ягода, согласно его показаниям, приказал отравить, поскольку был влюблен в его жену.Горький был пять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе (в 1918, 1923, дважды в 1928 и в 1933 годах). В итоге премию получил эмигрант Иван Бунин, произведениями которого Горький восхищался.Писатель был слезливым человеком — он плакал, бывало, даже над собственными книгами. Но, когда ему сообщили о смерти его сына Максима, он пробарабанил пальцами по столу и сказал: «Это уже не тема» и продолжил дискутировать с профессором Алексеем Сперанским о бессмертии.Был умелым игроком в шахматы, несколько замечаний по шахматной теме он поместил в некрологе Ленина, с которым играл на Капри.Был самым издаваемым в СССР советским писателем: общий тираж его произведений за 1918—1986 годы составил 242 млн 621 тысячу экземпляров.С 1932 по 1990 год его родной город Нижний Новгород назывался Горький.

Материалы о Максиме Горьком:

Биография в Википедии

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Автобиография писателя

Семь мифов о Горьком на «Арзамасе»