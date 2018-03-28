Мэрайя Кэри отметила 48-й день рождения в Диснейленде с детьми и бойфрендом

Мэрайя Кэри
27 марта Мэрайя Кэри праздновала день рождения: певице исполнилось 48 лет. Праздник звезда решила отмечать с самыми близкими — детьми и бойфрендом Брайаном Танакой, с которым Мэрайя недавно возобновила отношения. Веселой компанией, захватив с собой еще парочку друзей да телохранителя, все вместе они отправились в Диснейленд, чтобы покататься на каруселях и как следует отдохнуть. Там-то их и встретили папарацци. Фотографы запечатлели Мэрайю и Брайана с детьми: оба везли коляски с семилетними близнецами, Монро и Морокканом.
Чуть позже снимками с вечеринки поделилась со своими поклонниками и именинница:
Отмечаю день рождения в самом праздничном месте на земле!
— написала поп-дива в Instagram.
34-летний бойфренд звезды тоже опубликовал в соцсети снимок — на нем он держит Мэрайю в крепких объятиях:
С днем рождения, моя королева! Ты — моя самая любимая!
Был ли на празднике бывший муж певицы и отец ее детей Ник Кэннон — неизвестно: на фотографиях папарацци он не замечен. Однако вообще-то с Кэри артист видится часто: экс-супруги вместе воспитывают детей, а потому многие праздники также отмечают сообща и даже всей семьей выходят в свет.